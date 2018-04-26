Кувандычанин отправился вплавь на островок по Сакмаре

Ближе к вечеру 25 апреля недалеко от деревни Васильевка Кувандыкского городского округа произошло ЧП на воде.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области , на реке Сакмаре один из компании подвыпивших молодых людей решил добраться вплавь до небольшого островка посередине реки, но вскоре пропал из виду. Взволнованная компания, оставшаяся на берегу, вызвала спасателей и «скорую».

Специалисты МЧС на лодке добрались до островка, где, предположительно, мог находиться мужчина. Вскоре пострадавшего обнаружили и доставили на берег. Парень был пьян и получил переохлаждения.