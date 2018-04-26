Кувандычанин отправился вплавь на островок по Сакмаре 

Ближе к вечеру 25 апреля недалеко от деревни Васильевка Кувандыкского городского округа произошло ЧП на воде.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области, на реке Сакмаре один из компании подвыпивших молодых людей решил добраться вплавь до небольшого островка посередине реки, но вскоре пропал из виду. Взволнованная компания, оставшаяся на берегу, вызвала спасателей и «скорую».
Специалисты МЧС на лодке добрались до островка, где, предположительно, мог находиться мужчина. Вскоре пострадавшего обнаружили и доставили на берег. Парень был пьян и получил переохлаждения.