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За минувшие сутки зафиксировано поднятие уровня воды в кузбасских реках
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За минувшие сутки зафиксировано поднятие уровня воды в кузбасских реках 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
За прошедшие сутки уровень воды в Кузбасских реках повысился.
Как сообщает Кемеровский Гидрометцентр, опасных отметок вода не достигла. В ближайшее время в регионе осхранятся осадки от небольших до умеренных. В связи с этим сохранится небольшое постепенное повышение уровня воды. По состоянию на 8:00 часов 26 апреля уровень воды в Томи в Междуреченске упал на 2 см, до опасного — 158 см, в Новокузнецке Томь поднялась на 58 см, до опасного уровня остается 55 см, в Кемерове река поднялась на 68 см, до опасного — 247 см.
Напомним, накануне ЕДДС по Новокузнецку и Новокузнецкму району сообщила об угрозе подтопления отдельных территорий. Это связано с круглосуточными положительными температурами и осадками.
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