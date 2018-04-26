За минувшие сутки зафиксировано поднятие уровня воды в кузбасских реках

За прошедшие сутки уровень воды в Кузбасских реках повысился.

Как сообщает Кемеровский Гидрометцентр, опасных отметок вода не достигла. В ближайшее время в регионе осхранятся осадки от небольших до умеренных. В связи с этим сохранится небольшое постепенное повышение уровня воды. По состоянию на 8:00 часов 26 апреля уровень воды в Томи в Междуреченске упал на 2 см, до опасного — 158 см, в Новокузнецке Томь поднялась на 58 см, до опасного уровня остается 55 см, в Кемерове река поднялась на 68 см, до опасного — 247 см.

Напомним, накануне ЕДДС по Новокузнецку и Новокузнецкму району сообщила об угрозе подтопления отдельных территорий. Это связано с круглосуточными положительными температурами и осадками.