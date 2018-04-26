Число жертв взрыва на месторождении в Индонезии достигло 18 человек

Количество погибших при взрыве на нелегальном нефтяном месторождении в индонезийской провинции Ачех увеличилось до 18 человек, еще более 40 остаются в больницах с тяжелыми травмами, сообщают местные СМИ.