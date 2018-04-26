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Число жертв взрыва на месторождении в Индонезии достигло 18 человек
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Число жертв взрыва на месторождении в Индонезии достигло 18 человек 

Мир24 55 минут назад
Количество погибших при взрыве на нелегальном нефтяном месторождении в индонезийской провинции Ачех увеличилось до 18 человек, еще более 40 остаются в больницах с тяжелыми травмами, сообщают местные СМИ.
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