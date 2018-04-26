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В Приамурье эвакуировали детский санаторий из-за угрозы пожара
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В Приамурье эвакуировали детский санаторий из-за угрозы пожара 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Около 130 человек эвакуировали из Амурского областного детского санатория «Василек», которому угрожал природный пожар, сообщает в четверг МЧС России.
"В превентивных целях в Благовещенск из Амурского областного детского санатория «Василек» были отправлены по местам проживания 128 человек", — говорится в сообщении.
Ведомство информирует, что 26 апреля самолет Ил-76 МЧС России доставит из Чебоксар в Благовещенск 100 специалистов ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным МЧС РФ, за сутки к тушению природных пожаров на территории России привлекались 24 воздушных судна. Проведено 52 слива, на очаги пожаров сброшено 529 тысяч литров воды. В зоны пожаров переброшены 784 человека. Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону четырех населенных пунктов.
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