В Приамурье эвакуировали детский санаторий из-за угрозы пожара

"В превентивных целях в Благовещенск из Амурского областного детского санатория «Василек» были отправлены по местам проживания 128 человек", — говорится в сообщении.

Ведомство информирует, что 26 апреля самолет Ил-76 МЧС России доставит из Чебоксар в Благовещенск 100 специалистов ФБУ «Авиалесоохрана».