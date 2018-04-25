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Более 200 тысяч человек пострадали от наводнений в Кении
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Более 200 тысяч человек пострадали от наводнений в Кении 

Национальная Служба Новостей 56 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Общество Красного Креста Кении заявило, что предоставляет экстренную помощь более 210 тысяч человек, страдающих от наводнений, передает «Синьхуа».
Генеральный секретарь организации Аббас Гуллет заявил, что с марта, когда начались проливные дожди, дома и фермы были уничтожены, а дороги размыты.
Кения — государство в Восточной Африке. Является бывшей колонией Великобритании, получила независимость 12 декабря 1963 года. Входит в Содружество наций. На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки.
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