Более 200 тысяч человек пострадали от наводнений в Кении

Общество Красного Креста Кении заявило, что предоставляет экстренную помощь более 210 тысяч человек, страдающих от наводнений, передает «Синьхуа» Генеральный секретарь организации Аббас Гуллет заявил, что с марта, когда начались проливные дожди, дома и фермы были уничтожены, а дороги размыты. Кения — государство в Восточной Африке. Является бывшей колонией Великобритании , получила независимость 12 декабря 1963 года. Входит в Содружество наций. На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки.