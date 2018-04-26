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В Симферополе почтили память жертв катастрофы на ЧАЭС
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В Симферополе почтили память жертв катастрофы на ЧАЭС 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе состоялся митинг, приуроченный к 32-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба Совмина.
Участники траурного мероприятия возложили цветы к Мемориалу жертвам Чернобыльской катастрофы и памятному знаку «Героям-ликвидаторам, которые спасли мир».
При этом глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил подвиг ликвидаторов, который они совершили. «Последствия атомной аварии могли быть еще более масштабными, если бы не героизм, мужество и самопожертвование тех, кто участвовал в тушении пожаров, расчистке завалов, дезактивации территории и других работах в зоне катастрофы. Ценой своей собственной жизни, своего здоровья ликвидаторы спасли многие тысячи людей», — подчеркнул он.
По словам Аксенова, крымские власти делают все возможное, чтобы обеспечить всех чернобыльцев достойным уровнем социальной и медицинской защиты. «На сегодняшний день в Крыму меры социальной поддержки получают 3240 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий, в том числе более 1670 ликвидаторов», — добавил глава РК.
В рамках мероприятия присутствующие почтили память жертв ЧАЭС минутой молчания. Затем прозвучал троекратный салютный залп. Также по погибшим чернобыльцам и жертвам техногенных катастроф была проведена поминальная панихида.
В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор, в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В результате аварии частично разрушилось здание и погибли два человека. На ликвидацию последствий аварии мобилизовали более 600 тыс. человек, а из 30-километровой зоны эвакуировали сотни тысяч жителей. Авария на ЧАЭС стала крупнейшей техногенной катастрофой ХХ века по масштабам ущерба и последствиям, в том числе по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей.
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