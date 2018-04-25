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В Румынии произошло землетрясение, которое ощутили и в Молдавии
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В Румынии произошло землетрясение, которое ощутили и в Молдавии 

Вести.Ru 32 минуты назад
Вечером 25 апреля в Румынии произошло землетрясение силой пять баллов по шкале Рихтера.
Об этом "Интерфаксу" рассказал глава центра экспериментальной сейсмологии института геологии и сейсмологии академии наук Молдавии Ион Илиеш.
По его словам, эпицентр подземной стихии находился на глубине 144 километров, в горном массиве Вранча на юго-востоке Румынии.
Илиеш подчеркнул, что подземные толчки ощущались в Кишиневе и в других населенных пунктах страны. По данным сейсмологов, сила толчков в столице Молдавии составила около 3,8 балла.
Жертв и разрушений нет.
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