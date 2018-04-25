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На Калининград обрушился ливень с громом и молнией
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На Калининград обрушился ливень с громом и молнией 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Ближе к вечеру в среду, 25 апреля, в Калининграде резко испортилась погода. На город обрушился ливень.
На улице ветер, ливень, молнии и гром. По данным портала Gismeteo, сейчас в Калининграде +12, ветер: 6 метров в секунду.
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