На Калининград обрушился ливень с громом и молнией

Ближе к вечеру в среду, 25 апреля, в Калининграде резко испортилась погода. На город обрушился ливень. На улице ветер, ливень, молнии и гром. По данным портала Gismeteo, сейчас в Калининграде +12, ветер: 6 метров в секунду.