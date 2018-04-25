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Последствия урагана в Щукине ликвидировали оперативно
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Последствия урагана в Щукине ликвидировали оперативно 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В субботу, 21 апреля, на Москву обрушился ураган. В СЗАО были повалены ветром 19 деревьев, в Щукине упали три дерева, некоторые из них задели припаркованные машины. Сотрудники ЖКХ оперативно правились с последствиями разгула стихии.
Как отметил заместитель главы управы Щукина Алексей Низамов, во время урагана, как правило, падают «живые» деревья с кроной. Она создает своеобразный парус и способствует падению.
Поскольку листьев на деревьях еще нет и лишь распускаются почки, упавших среди них было меньше, чем при таком же урагане, например, летом. (ск)
Управа района Щукино: последние новости
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