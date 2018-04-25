Последствия урагана в Щукине ликвидировали оперативно

В субботу, 21 апреля, на Москву обрушился ураган. В СЗАО были повалены ветром 19 деревьев, в Щукине упали три дерева, некоторые из них задели припаркованные машины. Сотрудники ЖКХ оперативно правились с последствиями разгула стихии.

Как отметил заместитель главы управы Щукина Алексей Низамов, во время урагана, как правило, падают «живые» деревья с кроной. Она создает своеобразный парус и способствует падению.

Поскольку листьев на деревьях еще нет и лишь распускаются почки, упавших среди них было меньше, чем при таком же урагане, например, летом. (ск)