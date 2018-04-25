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"Бархатная революция": начался распад коалиции
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Reuters: в центре Кабула произошел взрыв
ТАСС
45 минут назад
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ТАСС
, 25 апреля. Взрыв произошел в среду в центре афганской столицы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
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