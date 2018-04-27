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Власти Воронежской области окажут помощь пострадавшим от паводка
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Власти Воронежской области окажут помощь пострадавшим от паводка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
ВОРОНЕЖ, 27 апр — РИА Новости. Власти Воронежской области выплатят пострадавшим от паводка жителям региона 29,5 миллиона рублей компенсаций, сообщает в понедельник облправительство.
Последствия паводка в Воронежской области обсудили 27 апреля в Москве глава МЧС Владимир Пучков и врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. По словам Гусева, на сегодняшний день в целом паводковая ситуация в регионе стабилизировалась, в режиме ЧС находится только один населенный пункт — село Ступино Рамонского района, в зоне подтопления — ряд населенных пунктов, придворовых участков в Новоусманском и Бобровском районах, несколько низководных мостов. Также глава области сообщил, что выплаты компенсаций пострадавшим от паводка уже начались.
"На эти цели из резервного фонда правительства области выделено 29,5 миллиона рублей. Всего на территории региона оказались затоплены 985 домовладений, из них большая часть находилась в Калачеевском районе", — информирует облправительство.
Гусев заверил, что держит на личном контроле процедуру с выплатами пострадавшим жителям области.
По его словам, сейчас эвакуированных в регионе из-за паводка людей нет. В ближайшее время затопления низководных мостов, приусадебных участков и жилых домов не прогнозируется. Кроме того, ожидается понижение уровня воды в реках Дон, Битюг, Девица и на воронежском водохранилище.
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