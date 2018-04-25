За два дня в мире произошло 28 сильных землетрясений. Но это не конец света

Как минимум 28 серьезных землетрясений магнитудой 4 и выше произошли в мире за последние сутки. Одно из них — всего в 10 километрах от Анапы . Толчок не вызвал разрушений. А вот в Турции из‐за аналогичного происшествия пострадали 40 человек. «360» расспросил ученых‐сейсмологов и узнал, что означает такая высокая сейсмоактивность.

Серия землетрясений

Достаточно сильные, магнитудой выше 5: в Мьянме (5,2) и Тонго (5), на норвежском острове Ян-Майен (5,3), у острова Фиджи (5,5), в межостровном море Скоша в южной части Атлантического океана (5,3), на острове Хоккайдо (5,5), у побережья Никарагуа (5,6), в восточной Турции (5,2).

России за последние двое суток произошло сразу два ощутимых толчка. Эпицентр одного из землетрясений магнитудой 4,2 располагался в 10 километрах от Анапы на глубине около 80 километров.

«25 апреля в 00:10 в ОДС ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в Новороссийске произошло сейсмособытие. Жителями ощущались незначительные толчки в Новороссийске и Анапе», — пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС , уточнив, что происшествие не вызвало жертв или разрушений.

Накануне толчок магнитудой 4,2 произошел в акватории Тихого океана в 215 километрах от Петропавловска-Камчатского . Землетрясение было неощутимым, пояснили в МЧС. Поэтому эвакуация жителей не проводилась, а угроза цунами не объявлялась.

Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения, произошедшего в ночь на вторник в провинции Адыяман на юго-востоке Турции, сообщило местное агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям страны. Толчки произошли поздно ночью, очаг землетрясения располагался на глубине всего в семь километров. После основного толчка сейсмологи зафиксировали еще восемь ударов силой 1,4-2,7 балла.

«Имеет место материальный ущерб. Пострадал ряд строений. Власти проводят работу по определению масштабов ущерба, устранению последствий, оказанию помощи населению», — пояснил премьер-министр Бинали Йылдырым

Половина раненых пострадали из-за паники, сообщил губернатор провинции Наджи Калканджи. «19 граждан пострадали из-за паники во время землетрясения. Кто-то подвернул ногу, кто-то упал, травмировав руки», — сказал он.

Конца света не будет

Заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал «360», что землетрясения с магнитудами 4 и 5 — рядовые события. Это нормальная жизнь планеты, и ни о каком «конце света» речи быть не может.

Такая сейсмоактивность — вполне обычное явление. За сутки мы получаем от нашей службы срочных донесений геофизической службы РАН порядка 15-20 сообщений о серьезной сейсмоактивности по всему миру

— Алексей Завьялов.

Самая известная сейсмоактивная зона на Земле — это Тихоокеанское сейсмологическое кольцо. Там, по словам Завьялова, происходит 80-90% всех землетрясений планеты. Вторым по активности являются Альпийско-Гималайский и Средиземноморско-Трансазиатский сейсмические пояса. Также существует Срединно-Атлантический хребет, в зоне его прохождения тоже случаются землетрясения. В одной из этих зон в ближайшее время и произойдет следующее крупное землетрясение.

Заведующий лабораторией экспериментальной геофизики академик РАН Алексей Николаев подтвердил «360», что в подобной сейсмоактивности нет ничего экстраординарного и волноваться не стоит.

Землетрясение магнитудой 4 и 5 — это ерунда. Произойти они могут где угодно и происходят ежедневно не по одному разу. Пугаться не стоит, конца света не будет

— Алексей Николаев.

От чего зависит сейсмоактивность

Алексей Николаев пояснил, что в некоторых научных работах описывается зависимость сейсмической активности от времени года. По мнению авторов таких исследований, чаще это происходит в ноябре–декабре и весной. Но, подчеркнул сейсмолог, в практике эти научные труды почти не используются.

«Когда говорят, что сейсмическая активность возрастает, то имеется в виду увеличение числа небольших землетрясений. Речь не идет о катастрофических происшествиях, в которых погибают тысячи людей», — добавил он.

Все процессы, происходящие на Земле, имеют циклический характер, напомнил Завьялов. И периодически число событий сейсмической активности нарастает, затем убывает. Есть научные труды, связывающие это явление с периодами солнечной активности или с положениями Луны.

В разных частях мира сейсмологическая активность может зависеть от некоторых факторов, пояснил Николаев. Например, у берегов иногда разыгрываются штормовые микросейсмы и становится меньше крупных землетрясений. Но зависимость эта весьма слабая — она, скорее, лишь добавляет или уменьшает вероятность.