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Во время урагана в районе Хорошево-Мневники никто не пострадал
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Во время урагана в районе Хорошево-Мневники никто не пострадал 

Управа района Хорошево-Мневники 57 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Коммунальные службы оперативно справились с последствиями шквалистого ветра.
На территории района было повалено пять деревьев. Они не задели линии электропередач и машины, и были оперативно вывезены. Всего в Северо-Западном округе было повалено 19 деревьев. Об этом сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры СЗАО. В районе Хорошево-Мневники упали пять деревьев.
— В течение двух-трех часов упавшие деревья в СЗАО были распилены, — отметили в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры СЗАО.
Большая часть была убрана еще в субботу, оставшиеся распилы убрали на следующий день. (ск)
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