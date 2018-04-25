Во время урагана в районе Хорошево-Мневники никто не пострадал

Коммунальные службы оперативно справились с последствиями шквалистого ветра.

На территории района было повалено пять деревьев. Они не задели линии электропередач и машины, и были оперативно вывезены. Всего в Северо-Западном округе было повалено 19 деревьев. Об этом сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры СЗАО. В районе Хорошево-Мневники упали пять деревьев.

— В течение двух-трех часов упавшие деревья в СЗАО были распилены, — отметили в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры СЗАО.

Большая часть была убрана еще в субботу, оставшиеся распилы убрали на следующий день. (ск)