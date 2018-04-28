МЧС предупредило омичей о сильном ветре и грозе

29 апреля в Омской области ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на информацию синоптиков.

29 апреля в омском регионе ожидается ухудшение погоды. Так, в этот день синоптику прогнозируют сильный ветер (в отдельных районах порывы до 18-23 м/с) и первую в текущем году грозу.

МЧС России предупреждают население, органы власти, руководителей объектов жизнеобеспечения и экономики о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. ЧС могут быть обусловлены угрозой повышенной пожарной опасности и авариями на объектах энергетики», — отметили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что омичей просят планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеоявлений.