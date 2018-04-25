Ещё
Подмосковные энергетики сняли за сутки более 1400 поваленных ураганом деревьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковные энергетики сняли за сутки более 1400 поваленных ураганом деревьев 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ПАО «МОЭСК» восстановили более 160 поврежденных ураганным ветром и упавшими деревьями опор за сутки. Также 1430 поваленных деревьев были сняты с проводов. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства энергетики Московской области.
В результате обрушившегося на Подмосковье штормового циклона 21 апреля больше всего пострадали запад и север области. В частности, Дмитровский, Клинский, Наро-Фоминский, Рузский, Солнечногорский, Можайский и Истринский районы.
Аварийно-восстановительные работы велись энергетиками в круглосуточном режиме. За одну ночь удалось восстановить электроснабжение по сетям напряжением 6-10 кВ практически в полном объеме.
Незваный гость из Атлантики. Почему ураганы зачастили в Москву и область
Главным достижением энергетиков в борьбе со стихией было удержание высоковольтной сети, что позволило избежать отключений электроэнергии в Москве и крупных городах области
Леонид Неганов, министр энергетики Московской области.
Оперативная подача электроэнергии осуществлялась с помощью 102 передвижных электростанций суммарной мощностью 39,2 МВт. В работах по ликвидации последствий урагана были задействованы 280 бригад в составе 1052 человек и 415 единиц спецтехники.
Ранее стало известно, что Департамент московского здравоохранения сообщил о смерти в больнице 84‐летней женщины, которая пострадала от урагана в столице 21 апреля.
360tv.ru: последние новости
Два человека погибли в результате крушения военного самолета в Тунисе Брошенная шахта загорелась в Донецке Новый истребитель США совершил аварийную посадку в Японии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью85
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ118
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ16
В Москве ожидают новый ураган24
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение