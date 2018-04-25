Подмосковные энергетики сняли за сутки более 1400 поваленных ураганом деревьев

ПАО «МОЭСК» восстановили более 160 поврежденных ураганным ветром и упавшими деревьями опор за сутки. Также 1430 поваленных деревьев были сняты с проводов. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства энергетики Московской области.

В результате обрушившегося на Подмосковье штормового циклона 21 апреля больше всего пострадали запад и север области. В частности, Дмитровский, Клинский, Наро-Фоминский, Рузский, Солнечногорский, Можайский и Истринский районы.

Аварийно-восстановительные работы велись энергетиками в круглосуточном режиме. За одну ночь удалось восстановить электроснабжение по сетям напряжением 6-10 кВ практически в полном объеме.

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Главным достижением энергетиков в борьбе со стихией было удержание высоковольтной сети, что позволило избежать отключений электроэнергии в Москве и крупных городах области

Оперативная подача электроэнергии осуществлялась с помощью 102 передвижных электростанций суммарной мощностью 39,2 МВт. В работах по ликвидации последствий урагана были задействованы 280 бригад в составе 1052 человек и 415 единиц спецтехники.

Ранее стало известно, что Департамент московского здравоохранения сообщил о смерти в больнице 84‐летней женщины, которая пострадала от урагана в столице 21 апреля.