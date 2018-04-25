На Саратов надвигается шторм

Жители Саратовской области и региона получили штормовое предупреждение.

Региональное управление ГУ МЧС сообщает, что в четверг 27 апреля саратовцев ждет пасмурная погода с небольшими прояснениями. Также ожидаются осадки в виде довольно сильного дождя, до 14 мм.

Во время дождя возможна гроза, а при ней — усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Жителей региона спасатели просят быть предельно осторожными и внимательными. В случае опасности незамедлительно звонить по бесплатной телефонной линии 112.

Фото: Артем Коренюк