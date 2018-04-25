Что происходит на самом загадочном в мире острове

Самый загадочный в мире остров до сих пор не может посетить ни один человек. Более того, даже акватория вокруг него закрыта на целых 5 километров: здесь происходит то, о чем не знают и ученые.

Мы говорим о Северном Сентинельском острове. Вообще-то, он не так уж далек от цивилизации физически — всего за 50 километров от острова лежит вполне современный и оживленный город.

Но вот на самом острове никогда не было цивилизации. 72 квадратных километров занимает одно-единственное племя: сентинельцы не знают огня, живут дикарями и встречают копьями всех, кто осмелится появиться поблизости.

Интересно? Почитайте наш подробный материал об этом загадочном месте.