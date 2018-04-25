12 самых загруженных аэропортов в мире

Москва , 25 апреля — «Вести. Экономика». Власти Турции заявили о том, что сооружаемый в Стамбуле новый аэропорт станет мощнейшим мировым транспортным хабом и внесет вклад в развитие гражданской авиацииНовый аэропорт Стамбула является одним из трех мегапроектов, реализуемых в городе по инициативе президента Турции Тайипа Эрдогана. В 2016 был открыт третий мост через пролив Босфор, а в этом году ожидается начало строительства канала «Стамбул», который пройдет параллельно Босфору. Новый аэропорт Стамбула будет одним из самых больших в мире. Его площадь составит 80 миллионов квадратных метров, аэропорт при его полном вводе в эксплуатацию трудоустроит около 225 тысяч человек и сможет одновременно принимать 114 самолетов. Всего из аэропорта будут вылетать рейсы по 350 направлениям. Инвестиции в проект составили 10,2 миллиарда долларов, и ожидается, что за первые 25 лет эксплуатации он принесет прибыль в размере 22,2 миллиарда долларов. Ниже расскажем о 12 самых загруженных аэропортах в мире. 1. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (ATL)

Пассажиропоток в 2017 году: 103 902 992Число ВПП: 5Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон обслуживает международные рейсы в Северную Америку, Южную Америку, Центральную Америку, Европу, Азию и Африку. Аэропорт является главным узловым аэропортом Delta Air Lines, AirTran Airways, Shuttle America под флагом Delta Connection, а также партнёра Delta Connection Atlantic Southeast Airlines; также является крупнейшим в мире узловым аэропортом для авиакомпании (Delta). 2. Международный аэропорт Шоуду (PEK)

Пассажиропоток в 2017 году: ∎95 786 296Число ВПП: 3Это крупнейший аэропорт Пекина, всего Китая и второй по пассажиропотоку в мире. Расположен в 20 км к северо-востоку от центра Пекина. Аэропорт Шоуду — главный узловой аэропорт для Air China, которая обслуживает около 120 назначений из него (кроме грузовых перевозок), а также для Hainan Airlines и China Southern Airlines. 3. Международный аэропорт Дубай (DBX)

Пассажиропоток в 2017 году: 88 242 099Число ВПП: 2Международный аэропорт Дубай — крупнейший гражданский аэропорт Объединённых Арабских Эмиратов , расположенный в четырёх километрах к юго-востоку от исторического центра Дубай в районе Аль-Гархуд. Международный аэропорт Дубай имеет максимальную пропускную способность в 60 миллионов пассажиров и 2,1 млн тонн грузов в год, строительство аэропорта обошлось примерно в 5,5 млрд долларов США 4. Международный аэропорт Токио (Ханэда) (HND)

Пассажиропоток в 2017 году: ∎84 956 964Число ВПП: 4Международный аэропорт Токио — один из двух крупнейших аэропортов, обслуживающих Большой Токио. Носит также название Аэропорт Ханэда. Ханэда первоначально был основным аэропортом региона Токио, однако сегодня он разделяет эту роль с Международным аэропортом Нарита. Ханэда принимает почти все внутренние рейсы в и из Токио, в то время как Нарита принимает почти все международные рейсы. В последние годы, однако, международное сообщение из Ханэды расширилось за счёт «регулярных чартеров» в Сеул Южная Корея ), Шанхай (Китай) и Гонконг . 5. Международный аэропорт Лос-Анджелес (LAX)

Пассажиропоток в 2017 году: 84 557 968Число ВПП: 4Международный аэропорт Лос-Анджелес — главный аэропорт Лос-Анджелеса, Калифорния. Аэропорт расположен в 16 километрах от центра Лос-Анджелеса. Аэропорт имеет четыре взлетно-посадочных полосы. Самая длинная (07L/25R) — 3685 метров, самая короткая (06R/24L) — 2 720 метров. Пассажиров обслуживают девять терминалов. Из аэропорта существуют рейсы по Северной Америке, в Латинскую Америку, Средний Восток, Европу, Азию и Океанию. Площадь аэропорта 14 кв. км. 6. Международный аэропорт О∎Хара (ORD)

Пассажиропоток в 2017 году: 79 828 183Число ВПП: 8Международный аэропорт О∎Хара — крупнейший аэропорт, расположенный в северо-западной части Чикаго , Иллинойс, США , в 27 км к северо-западу от Чикаго Луп. Это крупнейший хаб United Airlines (чья штаб-квартира находится в центре Чикаго) и второй по размеру хаб American Airlines (после Даллас Форт-Уэрт ). Оператором аэропорта является Департамент Авиации Чикаго. 7. Аэропорт Хитроу (LHR)

Пассажиропоток в 2017 году: 78 012 825Число ВПП: 2Лондонский аэропорт Хитроу — крупнейший международный аэропорт города Лондона. Седьмой по загруженности пассажирский аэропорт в мире в 2017 году и первый в Европе. Расположен в 24 км к западу от центрального Лондона. Включает 5 пассажирских терминалов и один грузовой. 8. Международный аэропорт Гонконг (HKG)

Пассажиропоток в 2017 году: 72 867 000Число ВПП: 2Международный аэропорт Гонконг — аэропорт Гонконга. Для коммерческого использования аэропорт был открыт в 1998 году, заменив старый аэропорт Гонконга Каи Так, и стал важным региональным грузовым транспортным центром, пассажирским хабом и воздушными воротами в материковый Китай, Восточную Азию и Юго-восточную Азию. Несмотря на относительно короткую историю, он неоднократно завоёвывал международные награды как лучший аэропорт мира. 9. Международный Аэропорт Пудун (PVG)

Пассажиропоток в 2017 году: 70 001 237Число ВПП: 5Новый аэропорт Шанхая, расположен в восточной части района Пудун. У аэропорта два главных пассажирских терминала, окружённых с обеих сторон тремя параллельными взлётно-посадочными полосами. 10. Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль (CDG)

Пассажиропоток в 2017 году: 69 471 442Число ВПП: 4Международный аэропорт Пари∎ж — Шарль-де-Голль — аэропорт Парижа, расположенный в 25 км к северо-востоку от города в регионе Иль-де-Франс, крупнейший аэропорт Франции . Назван в честь первого президента Пятой Республики, военного и политического деятеля Франции Шарля де Голля. 11. Амстердамский аэропорт Схипхол (AMS)

Пассажиропоток в 2017 году: 68 515 425Число ВПП: 6Схипхол — важнейшие воздушные ворота Европы наряду с лондонским аэропортом Хитроу в Великобритании . В Схипхоле функционирует пять главных взлётно-посадочных полос, ещё одна ВПП обслуживает рейсы малой авиации. Существуют планы строительства седьмой взлётно-посадочной полосы. Аэропорт построен как один большой терминал с большими залами для пассажиров, строительство последнего из них было закончено в 1994 году. Планируется дальнейшее расширение терминала. 12. Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (DFW)

Пассажиропоток в 2017 году: 67 092 224Число ВПП: 7Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт расположен между городами Даллас и Форт-Уэрт. Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт имеет пять терминалов. Аэропорт разрабатывался с расчётом на дальнейшее расширение и теоретически может иметь до 13 терминалов с общим количеством выходов до 260, однако в ближайшее время едва ли аэропорт будет расширяться до такого уровня.