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Число жертв московского урагана выросло до трех
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Число жертв московского урагана выросло до трех 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сегодня, 25 апреля, в больнице скончалась женщина, ставшая третьей жертвой субботнего урагана в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
«Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжёлыми травмами в результате урагана, скончалась в одной из больниц», — приводит цитату из сообщения в ведомства RT.
Напомним, что штормовое предупреждение было объявлено в Москве в субботу 21 апреля, позднее предупреждение было продлено по воскресенья 22 апреля. В результате сильного ветра с ливневыми дождями, обрушившимися на Москву пострадали 17 человек. Кроме того из-за упавшего мусорного бака умерла 12-летняя девочка. Также в одной из подмосковных больниц скончался мужчина.
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