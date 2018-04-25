Число жертв московского урагана выросло до трех

Сегодня, 25 апреля, в больнице скончалась женщина, ставшая третьей жертвой субботнего урагана в Москве . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

«Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжёлыми травмами в результате урагана, скончалась в одной из больниц», — приводит цитату из сообщения в ведомства RT.

Напомним, что штормовое предупреждение было объявлено в Москве в субботу 21 апреля, позднее предупреждение было продлено по воскресенья 22 апреля. В результате сильного ветра с ливневыми дождями, обрушившимися на Москву пострадали 17 человек. Кроме того из-за упавшего мусорного бака умерла 12-летняя девочка. Также в одной из подмосковных больниц скончался мужчина.