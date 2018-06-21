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В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение
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В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение 

РИА «ФедералПресс» 21 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Алтайском крае бушует непогода. Весной на регион обрушился сильнейший паводок, из-за чего более тысячи людей были эвакуированы из своих домов, а пару дней назад жители края наблюдали смерч, который также причинил немало неприятностей. Теперь синоптики предупреждают об опасности возникновения лесных пожаров. Так в Зональном и Целинном районах передан самый высокий класс пожарной опасности. В результате по 25 июня в Алтайском крае будет действовать штормовое предупреждение.
По неутешительным прогнозам синоптиков, в крае и Барнауле минимальная температура днем составит +25 градусов, максимальная +34 градуса. 21 и 23 июня ожидаются дожди и грозы с сильным ветром. Кроме того возможен град. Также в Алтайском крае усилится ветер до 22м/с, а местами его порывы достигнут до 27м/с.
В пресс-службе краевого ГУ МЧС отметили, что из-за непогоды возможно увеличение числа ДТП, порывы линий электропередач, повал деревьев и незакрепленных конструкций. К тому же в связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров. Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем, а муниципальным властям необходимо усилить контроль подведомственных территорий и провести разъяснительную работу с населением.
Фото: Pixabay.com.
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