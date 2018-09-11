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В Алтайском крае передают снег и заморозки до -5 градусов
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В Алтайском крае передают снег и заморозки до -5 градусов 

АиФ — Алтай + ещё 519 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Заморозки до -5 градусов и мокрый снег возможны в Алтайском крае с 11 по 13 сентября. О штормовом предупреждении сообщил Алтайский центр по гидрометеорологии.
Снег передают в северных районах утром 11 сентября. Днем будут идти дожди, ожидается сильный ветер до 12-17 м/с. Ночью температура опустится до +1, днем столбик термометра будет показывать +8+13 градусов.
На следующий день осадки в виде дождя прогнозируют в отдельных районах, ветер 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. Ночная температура 0+5, в некоторых районах будет до -3 градусов. Днем температура не поднимется выше +12 градусов.
13 сентября будет ясно, сильный ветер усилится ночью — 15 м/с. Температура в темное время суток составит 0+5, местами до -5 градусов, днем +9+14 градусов.
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