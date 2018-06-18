В Алтайском крае передали штормовое предупреждение из-за жары

Синоптики передали штормовое предупреждение в Алтайском крае с 18 по 22 июня из-за жаркой погоды.

Температура воздуха будет составлять +30 градусов и выше. 18 июня по краю передают +29+34 градусов, в северо-западных районах +24+29. В отдельных районах вероятны дожди. Специалисты предупреждают, что при грозе ветер усилится до 23 м/с. В столице региона также возможен дождь с грозой. Днем передают +29+31 градусов.

В этот же период объявлена высокая пожароопасность. В восточных районах возможны лесные пожары.