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В Алтайском крае передали штормовое предупреждение из-за жары
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В Алтайском крае передали штормовое предупреждение из-за жары 

АиФ — Алтай 31 минуту назад
Фото: АиФ - Алтай
Синоптики передали штормовое предупреждение в Алтайском крае с 18 по 22 июня из-за жаркой погоды.
Температура воздуха будет составлять +30 градусов и выше. 18 июня по краю передают +29+34 градусов, в северо-западных районах +24+29. В отдельных районах вероятны дожди. Специалисты предупреждают, что при грозе ветер усилится до 23 м/с. В столице региона также возможен дождь с грозой. Днем передают +29+31 градусов.
В этот же период объявлена высокая пожароопасность. В восточных районах возможны лесные пожары.
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