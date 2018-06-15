В Алтайском крае передали штормовое предупреждение до 18 июня‍

Жителей Алтайского края предупреждают о высокой пожароопасной обстановке в регионе, которая продлится до 18 июня.

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни погода будет переменчива: солнечную дни сменят дожди с грозами и градом. Помимо этого передают порывы ветра до 15 м/с. Похолодания не ожидается. Температура воздуха днем будет держаться в пределах от +27 до +33 градусов.

В указанный период возможны пожары в садоводствах крупных городов края. В восточных районах есть вероятность возникновения лесных пожаров — 4 класс горимости.

Отметим, что с 12 апреля текущего года в лесах края зафиксировано 33 пожара.