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В Алтайском крае передали штормовое предупреждение до 18 июня‍
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В Алтайском крае передали штормовое предупреждение до 18 июня‍ 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Жителей Алтайского края предупреждают о высокой пожароопасной обстановке в регионе, которая продлится до 18 июня.
Синоптики сообщают, что в ближайшие дни погода будет переменчива: солнечную дни сменят дожди с грозами и градом. Помимо этого передают порывы ветра до 15 м/с. Похолодания не ожидается. Температура воздуха днем будет держаться в пределах от +27 до +33 градусов.
В указанный период возможны пожары в садоводствах крупных городов края. В восточных районах есть вероятность возникновения лесных пожаров — 4 класс горимости.
Отметим, что с 12 апреля текущего года в лесах края зафиксировано 33 пожара.
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