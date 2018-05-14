В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды

15 мая на большей части территории Алтайского края дожди, в южных районах с грозами. Ветер юго-западный с усилением до 15 м/с, днем в южных и восточных районах порывы до 23 м/с. 16 мая ночью в восточных и предгорных районах дождь, в предгорьях возможно с мокрым снегом. Днем в северных районах дождь, местами гроза. Порывы ветра до 18 м/с днем и до 23 м/с ночью. 17 мая в южных районах дождь, утром туман. Порывы ветра до 18 м/с.

Как пояснила АиФ-Алтай Людмила Сырых, начальник ОГМО Алтайского Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней в регионе будут чередоваться волны тепла и холода. На территории региона проходит холодный фронт.

В МЧС призывают жителей края по возможности оставаться в помещении. В случае выхода на улицу следует держаться подальше от зданий и деревьев.