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В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды
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В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Ухудшение погоды прогнозирует Алтайский Гидрометцентр. ГУ МЧС по Алтайскому краю призывает жителей быть внимательными и осторожными.
15 мая на большей части территории Алтайского края дожди, в южных районах с грозами. Ветер юго-западный с усилением до 15 м/с, днем в южных и восточных районах порывы до 23 м/с. 16 мая ночью в восточных и предгорных районах дождь, в предгорьях возможно с мокрым снегом. Днем в северных районах дождь, местами гроза. Порывы ветра до 18 м/с днем и до 23 м/с ночью. 17 мая в южных районах дождь, утром туман. Порывы ветра до 18 м/с.
Как пояснила АиФ-Алтай Людмила Сырых, начальник ОГМО Алтайского Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней в регионе будут чередоваться волны тепла и холода. На территории региона проходит холодный фронт.
В МЧС призывают жителей края по возможности оставаться в помещении. В случае выхода на улицу следует держаться подальше от зданий и деревьев.
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