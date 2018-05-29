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В Алтайском крае опубликован прогноз ЧС на 30 мая
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В Алтайском крае опубликован прогноз ЧС на 30 мая 

АиФ — Алтай 57 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 30 мая дали специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В ближайшие сутки не ожидается опасных метеоявлений, однако возможно достижение критической отметки на реке Чарыш в районе с. Карпово-2 и подтопление прибрежной территории. В Краснощековском и Чарышском районах действует режим повышенной готовности.
Тальменский и Павловский районы названы в числе территорий с высокой вероятностью техногенных пожаров. Из-за дождя и утреннего тумана в западных районах края увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий.
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