В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за града и ливней

Ливни, град, сильный ветер — алтайские синоптики передали штормовое предупреждение в Алтайском крае во второй половине дня 22 мая и сутки 23 мая.

Согласно данным ЦГМС, в регионе ожидаются дожди, град и ливни с грозами прогнозируют в предгорных районах. Порывы ветра достигнут 17-22 м/с. 23 мая температура ночью составит +7… +12 градусов, днем +9… +14 градусов.

Возможно увеличение числа ДТП, в том числе с участием мототранспорта. Из-за сильного ветра могут возникнуть аварии на трансформаторных подстанциях, короткие замыкания в частном секторе.