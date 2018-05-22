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В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за града и ливней
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В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за града и ливней 

АиФ — Алтай 56 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Ливни, град, сильный ветер — алтайские синоптики передали штормовое предупреждение в Алтайском крае во второй половине дня 22 мая и сутки 23 мая.
Согласно данным ЦГМС, в регионе ожидаются дожди, град и ливни с грозами прогнозируют в предгорных районах. Порывы ветра достигнут 17-22 м/с. 23 мая температура ночью составит +7… +12 градусов, днем +9… +14 градусов.
Возможно увеличение числа ДТП, в том числе с участием мототранспорта. Из-за сильного ветра могут возникнуть аварии на трансформаторных подстанциях, короткие замыкания в частном секторе.
Высокий класс пожарной опасности передают в Ключевском, Локтевском районах и Славгороде. А вот подтоплений не ожидается.
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