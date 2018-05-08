В Алтайском крае на 9 мая передали штормовое предупреждение

Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае во второй половине дня 8 мая и в начале ночи 9 мая.

Ночью 9 мая в северных районах ожидаются дожди, а также мокрый снег, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит -1… +4 градуса. Дождь не прекратится и днем, в некоторых районах передают ливень. Столбик термометра в светлое время суток покажет +8… +13 градусов.

Барнауле пройдет дождь, возможно с мокрым снегом. Ветер западный с переходом на северо-восточный с порывами до 15 м/с. Ночная температура +2…+4, дневная +9…+11.

Из-за непогоды в крае возможны аварии на трансформаторных подстанциях, короткие замыкания в частном секторе, обрывы линий электропередач.