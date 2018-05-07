В Алтайском крае 9 мая ожидаются сильные осадки и ветер

Осадки в виде дождя и снега, а также сильный ветер ожидаются в Алтайском крае 9 мая.

По данным Алтайского Гидрометцентра, ночью в отдельных районах края будет дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 5-10м/с, местами порывы до 20 м/с. Днем 9 мая на большей части территории осадки в виде дождя, в утренние часы с мокрым снегом, местами в предгорных районах сильные осадки. Температура до +10… +14 градусов. Ветер северный, 3-8 м/с с усилением до 15 м/с.