В Алтайском крае 3 июня ожидается ливень с градом 

Штормовой ветер и дожди с градом ожидаются в большинстве районов Алтайского края днем 3 июня, сообщает Алтайский ЦГМС.
По словам специалистов, ветер будет юго-западный, местами порывы до 22-27 м/с. В Барнауле также передают дождь, возможен град. Температура днем будет +16+18 градусов. Сила ветра составит 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.
В связи с ливнями и сильным ветром ГУ МЧС России по краю предупреждает о возможных порывах линий электропередач, ухудшении видимости на дороге, а также перебоях с электроэнергией.