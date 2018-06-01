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В Алтайском крае 3 июня ожидается ливень с градом
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В Алтайском крае 3 июня ожидается ливень с градом 

АиФ — Алтай 57 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Штормовой ветер и дожди с градом ожидаются в большинстве районов Алтайского края днем 3 июня, сообщает Алтайский ЦГМС.
По словам специалистов, ветер будет юго-западный, местами порывы до 22-27 м/с. В Барнауле также передают дождь, возможен град. Температура днем будет +16+18 градусов. Сила ветра составит 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.
В связи с ливнями и сильным ветром ГУ МЧС России по краю предупреждает о возможных порывах линий электропередач, ухудшении видимости на дороге, а также перебоях с электроэнергией.
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