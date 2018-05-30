Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на 30 и 31 мая

Штормовое предупреждение будет действовать в Алтайском крае в конце дня 30 мая и сутки 31 мая. В эти дни ожидаются дожди с грозами, град и сильный ветер.

30 мая дождь пройдет в западных и южных районах края. Температура воздуха днем составит +23+28 градусов. Ветер будет южным, местами порывы 18-23 м/с.

Грозы и град передают на большей части территории ночью и днем 31 мая. Ветер будет достигать 19-24 м/с.

По данным ГУ МЧС региона, из-за неблагоприятных погодных условий возможно увеличение числа ДТП. Есть риск подтопления низменных территорий в Чарышском, Смоленском, Советском, Красногорском, Шипуновском, Алтайском и Солонешенском районах. Уровень воды в реке Чарыш может достичь критических отметок.