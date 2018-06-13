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На Алтайский край надвигается дождь с градом. Объявлено штормовое предупреждение
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На Алтайский край надвигается дождь с градом. Объявлено штормовое предупреждение 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ближайшие сутки синоптики Алтайского края дают неутешительные прогнозы. В частности, как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, ожидаются сильные ливневые дожди, местами возможен град. Кроме того ветер усилится до 20 м/с., а в дневные часы в некоторых районах возможен шквалистый ветер до 25 м/с.
Днем столбик термометра поднимется до 23 градусов, а в восточных районах — до 28 градусов тепла. К тому же в ближайшие два дня в южных районах Алтайского края сохранится высокая пожароопасность. В ведомстве в очередной раз напомнили о правилах безопасности в непогоду. В частности при сильном ветре лучше находиться в здании, а окна следует наглухо закрыть, в противном случае сильный ветер может разбить стекла. Кроме того, во время шторма лучше держаться на безопасном расстоянии от рекламных щитов, нельзя укрываться под деревьями и у стен домов. Автомобилистам в эти дни советуют не выезжать на дальние расстояния, поскольку плохая видимость и слабое сцепление с дорогой из-за дождя увеличивают вероятность возникновения аварий.
Фото: pixabay.com.
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