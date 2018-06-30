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МЧС: в Алтайском крае 1 июля пройдут грозы с градом
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МЧС: в Алтайском крае 1 июля пройдут грозы с градом 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
МЧС по Алтайскому краю предупреждает жителей о неблагоприятной погоде.
По данным синоптиков, 1 июля в отдельных районах края пройдут дожди, грозы, град. Утром может быть туман. Порывы ветра могут достигать 20 метров с секунду.
«При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а если его нет, оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения», — напоминают правила безопасности в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Подразделения МЧС находятся в режиме повышенной готовности, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды.
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