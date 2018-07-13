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МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Алтайском крае
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МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 52 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Пожароопасность 4 класса горимости прогнозируется в западных районах Алтайского края с 13 по 16 июля, сообщает ГУ МЧС России по краю.
Речь идет о лесных, степных пожарах, а также росте количества бытовых пожаров.
По прогнозам синоптиков, в крае температура воздуха будет превышать +30 градусов, в отдельных районах дождь с грозами. Ветер усилится до 14-17 м/с.
В связи с этим специалисты призывают не пренебрегать мерами пожарной безопасности, не разжигать в лесу костры, не бросать непотушенные сигареты.
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