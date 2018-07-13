МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Алтайском крае

Речь идет о лесных, степных пожарах, а также росте количества бытовых пожаров.

По прогнозам синоптиков, в крае температура воздуха будет превышать +30 градусов, в отдельных районах дождь с грозами. Ветер усилится до 14-17 м/с.

В связи с этим специалисты призывают не пренебрегать мерами пожарной безопасности, не разжигать в лесу костры, не бросать непотушенные сигареты.