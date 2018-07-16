МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном ветре в Алтайском крае

МЧС предупреждает жителей Алтайского края о высокой пожароопасности и о ливнях с грозами и градом. Передано штормовое предупреждение в связи с непогодой.

Дождливая погода с сильным ветром передана до 19 июля, до 20 июля — высокий риск возникновения лесных пожаров из-за жаркой и ветреной погоды.

Грозы с ливнями передают как ночью, так и днем. Утром возможен туман. Порывы ветра будут достигать 22 м/с. Максимальная температура составит +29 градусов днем.

По данным МЧС, возможны ДТП на трассах, аварии на трансформаторных подстанциях, лесные пожары из-за гроз, а также неосторожного обращения с огнем.