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МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном ветре в Алтайском крае
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МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном ветре в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
МЧС предупреждает жителей Алтайского края о высокой пожароопасности и о ливнях с грозами и градом. Передано штормовое предупреждение в связи с непогодой.
Дождливая погода с сильным ветром передана до 19 июля, до 20 июля — высокий риск возникновения лесных пожаров из-за жаркой и ветреной погоды.
Грозы с ливнями передают как ночью, так и днем. Утром возможен туман. Порывы ветра будут достигать 22 м/с. Максимальная температура составит +29 градусов днем.
По данным МЧС, возможны ДТП на трассах, аварии на трансформаторных подстанциях, лесные пожары из-за гроз, а также неосторожного обращения с огнем.
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