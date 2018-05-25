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Ливни с градом прогнозируют в Алтайском крае в выходные
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Ливни с градом прогнозируют в Алтайском крае в выходные 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
26 и 27 мая синоптики прогнозируют в Алтайском крае дожди с грозами, град и сильный ветер.
Так, 26 мая в отдельных районах пройдут дожди, град выпадет днем на юге региона. Сообщается также о сильном ветре от 6-11 м/с до 16-21 м/с. Днем столбик термометра покажет +20+25, в юных районах — +26+31 градусов.
Дождь будет идти и на следующий день, 27 мая. Также возможен град в северо-западных районах. Порывы ветра будут достигать 23 м/с. Ночью воздух прогреется до +11+16 градусов. Днем температура составит +21+26, на юге +32. Прохладнее будет в северо-западных районах — +14+19.
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