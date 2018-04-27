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Какая погода будет на майские праздники в Алтайском крае?
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Какая погода будет на майские праздники в Алтайском крае? 

АиФ — Алтай 27 апреля 2018
Фото: АиФ - Алтай
Первый день «майских праздников», которые продлятся с 29 апреля по 3 мая, в Алтайском крае будет самым теплым.
По данным Алтайского Гидрометцентра, ночью 29 апреля возможны заморозки до -1 градуса. А днем будет до +19 градусов, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с. В Барнауле днем 29 апреля будет +14… +16 градусов.
С 30 апреля начнутся дожди. По данным Яндекс Погоды, в понедельник в Барнауле будет +11… +14 градусов, утром и вечером ожидаются осадки.
На Первомай днем +9…+13 градусов, утром и днем небольшой дождь. 2 мая весь день будет дождливо и+7…+11 градусов.
Отметим, что по прогнозам синоптиков, май в Алтайском крае будет холоднее нормы.
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