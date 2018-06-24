Ещё
Грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в воскресенье и понедельник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в воскресенье и понедельник 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ДорИнфо
ТАСС, 24 июня. Грозы и дожди с порывами ветра прогнозируются в Алтайском крае во второй половине дня воскресенья и понедельник, сообщает региональный главк МЧС. Грозовой шквал, прошедший в регионе в субботу, привел к нарушениям энергоснабжения, сломал деревья и повредил кровли домов.
"Во второй половине дня 24 и сутки 25 июня ожидаются дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди, град, усиление ветра до 13-18 м/с, при грозах шквалистый ветер до 24 м/с", — говорится в сообщении.
По данным регионального главка МЧС, в результате урагана в субботу в Барнауле были повалены деревья, повреждены кровли домов. В субботу отключено электроснабжение было у 85 тыс. человек. По данным на 15:00 (11:00 мск) 24 июня, в Барнауле остаются неподключенными к электроэнергии около 450 домовладений, где живут полторы тысячи человек.
На откачке ливневых вод на насосной станции № 8 Барнаульского водоканала задействованы три насосные установки. Для устранения аварии решено произвести частичное отключение от водоснабжения центральной части города (от улицы Папанинцев до Старого базара), а также поселка Южный и части жилых домов в нагорной части краевой столицы. Это позволит уменьшить приток воды на насосную станцию. В медучреждениях Нагорного медицинского кластера, в том числе в Краевой клинической больнице, водоснабжение сохранено в полном объеме. Водоканал и другие службы города организовали подвоз воды. В Центральном районе Барнаула введен режим ЧС.
В Барнауле в результате падения башенного крана погиб его машинист, следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.
Кроме того, непогода с разной силой затронула города Рубцовск и Новоалтайск, а также Поспелихинский, Шипуновский, Калманский, Первомайский и Тальменский районы.
Всего в регионе на ликвидации последствие природной стихии задействовано 563 человека, 175 единиц техники, в том числе от МЧС России — 225 человек, 41 единица техники. Работают 118 аварийных бригад.
ТАСС: последние новости
Шесть человек пострадали на прогулочном теплоходе во время урагана в Барнауле Почти 6,7 тыс. домов были повреждены в Японии в результате землетрясения 18 июня Исчезновение коралловых рифов удвоит ущерб от наводнений
Комментарии  Ещё 269 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия171
Участника группы Дятлова нашли в рядах СС55
Асад жестко отказал Западу202
В Италии погиб Валерий Корчмарь5
«Люди падали, кто-то молился»57
Видео
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:49
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия
Происшествия
00:45
Асад жестко отказал Западу
Ближний Восток В мире
03:00
Тирасполь высказал несогласие с резолюцией ООН
В мире Статьи
00:34
Дочка — Пугачевой: «Ты себе делаешь плохо»
Шоу-бизнес
01:45
«Алые паруса» поразили иностранных болельщиков
Общество Образование
00:07
Заболевшая Ардова обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
02:42
Встреча Путина и Трампа вызвала спор
Политика
01:36
Ситуация в Германии стала взрывоопасной
В мире Европа
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение