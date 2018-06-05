Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае

Жителей Алтая предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях, сообщает «Инфореактор».

МЧС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий. По данным областного Центрального Гидрометцентра, в среду, 6 июня, в Алтайском крае ожидается усилние порывов ветра до 20 метров в секунду.

Также в северных и восточных районах Алтая может наблюдаться дождь, местами ожидается гроза. Порывы ветра юго-западного направления усилятся до 15-20 метров в секунду, однако погода при этом будет оставаться теплой.