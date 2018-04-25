Синоптики опровергли сообщение о надвигающихся на Воронеж ливнях и сильном ветре 

Ожидается гроза и небольшой дождь. Главный метеоролог Воронежской области опроверг сообщение о надвигающихся на регион ливнях и ветре до 17-20 м/с. Александр Сушков в беседе с корреспондентом «Вести-Воронеж» сообщил, что грозы, действительно, будет, но масштабы ненастья в СМИ сильно преувеличены. — Сейчас, конечно, и ветер со скоростью 20 км/ч уже называют ураганом. Но в Воронежской области и такого не будет. Сегодня и в следующие два дня в регионе пройдёт дождь, местами с грозами. Ветер будет чувствоваться, но его скорость составит 6-11 м/с, — подчеркнул Александр Сушков. В ближайшие дни воздух будет прогреваться до +16…+20 градусов тепла.
Воронежские СМИ написали о резком ухудшении погоды, которое прогнозируется уже в четверг, 26 апреля. Подтверждение такой информации найти не удалось. Единственное, ранее Гидрометцентр России сообщил, что в пятницу, 27 апреля, в Воронежской области ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 17 м/с. Однако воронежские метеорологи дают иной прогноз. Екатерина Трещикова