Ещё
Синоптики опровергли сообщение о надвигающихся на Воронеж ливнях и сильном ветре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики опровергли сообщение о надвигающихся на Воронеж ливнях и сильном ветре 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Ожидается гроза и небольшой дождь. Главный метеоролог Воронежской области опроверг сообщение о надвигающихся на регион ливнях и ветре до 17-20 м/с. Александр Сушков в беседе с корреспондентом «Вести-Воронеж» сообщил, что грозы, действительно, будет, но масштабы ненастья в СМИ сильно преувеличены. — Сейчас, конечно, и ветер со скоростью 20 км/ч уже называют ураганом. Но в Воронежской области и такого не будет. Сегодня и в следующие два дня в регионе пройдёт дождь, местами с грозами. Ветер будет чувствоваться, но его скорость составит 6-11 м/с, — подчеркнул Александр Сушков. В ближайшие дни воздух будет прогреваться до +16…+20 градусов тепла.
Воронежские СМИ написали о резком ухудшении погоды, которое прогнозируется уже в четверг, 26 апреля. Подтверждение такой информации найти не удалось. Единственное, ранее Гидрометцентр России сообщил, что в пятницу, 27 апреля, в Воронежской области ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 17 м/с. Однако воронежские метеорологи дают иной прогноз. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
В Воронежской области начнут выплачивать компенсации пострадавшим от паводка МЧС назвало самые затопленные населённые пункты Воронежской области Огромная буква с вывески супермаркета упала на машину в Воронеже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру289
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»51
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»186
Пока вы спали: Су-57 «провалились»134
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами46
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение