Ещё
Число жертв столичного шторма увеличилось до двух
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число жертв столичного шторма увеличилось до двух 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Женщина 84 лет поступила в больницу с тяжелыми травмами.
Число жертв шторма, который прошел в Москве 21 апреля, увеличилось до двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
— Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжелыми травмами в результате шторма, скончалась в одной из больниц, — сказал собеседник.
Отмечается, что в настоящее время в городских больницах остается 11 пострадавших.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Напоминаем, что в субботу, 21 апреля, и ночью в воскресенье на столичный регион обрушился шторм, а также ливень, гроза и град. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате стихии было повалено около 900 деревьев, повреждены десятки машин. Пострадали 17 человек.
Разбушевавшаяся стихия закончилась для одной семьи трагедией. Во время урагана группа подростков гуляла во дворе, у дома. Порыв ветра опрокинул на двух подруг металлический павильон для мусорных баков. Девочек экстренно доставили в больницу. У одной диагностировали травму головы и ушибы, вторая оказалась в тяжелом состоянии. Школьницу спасти, к сожалению, не удалось.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столичные власти выплатят 1 миллион рублей семье девочки, погибшей во время шторма
Последствия шторма можно компенсировать
Экопатрули выявят деревья с высоким риском падения при сильном ветре
Вечерняя Москва: последние новости
В больницах Москвы остаются 14 пострадавших во время шторма Cпортивный комплекс «Олимпийский» эвакуируют из-за угрозы взрыва Владимир Путин обсудил с членами правительства ликвидацию последствий паводков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру289
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»51
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»186
Пока вы спали: Су-57 «провалились»134
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами46
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение