Число жертв столичного шторма увеличилось до двух

Женщина 84 лет поступила в больницу с тяжелыми травмами.

Число жертв шторма, который прошел в Москве 21 апреля, увеличилось до двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжелыми травмами в результате шторма, скончалась в одной из больниц, — сказал собеседник.

Отмечается, что в настоящее время в городских больницах остается 11 пострадавших.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Напоминаем, что в субботу, 21 апреля, и ночью в воскресенье на столичный регион обрушился шторм, а также ливень, гроза и град. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В результате стихии было повалено около 900 деревьев, повреждены десятки машин. Пострадали 17 человек.

Разбушевавшаяся стихия закончилась для одной семьи трагедией. Во время урагана группа подростков гуляла во дворе, у дома. Порыв ветра опрокинул на двух подруг металлический павильон для мусорных баков. Девочек экстренно доставили в больницу. У одной диагностировали травму головы и ушибы, вторая оказалась в тяжелом состоянии. Школьницу спасти, к сожалению, не удалось.

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