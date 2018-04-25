В Сибири и на Дальнем Востоке бушуют лесные пожары 

В Сибири и на Дальнем Востоке огонь лесных пожаров вплотную подходит к населенным пунктам. Большинство из них вне опасности, но кое-где огонь уже перекинулся на дачные участки. В огне и заповедники с уникальной флорой и фауной. Так, огнем по-прежнему охвачена треть Хинганского заповедника. Пожары угрожают популяции редких птиц, внесенных в Красную книгу, таких как японский и даурский журавли. Кроме того, пожары нарушили расписание региональных авиарейсов — все отменены. Из-за нехватки авиации вертолеты, перевозившие жителей по региону, отправлены на тушение пожаров.
Леса тушат тысячи человек, сотни единиц техники. Но сухая погода и ветер усложняют ситуацию: вместо ликвидированных очагов возникают новые. Есть еще и человеческий фактор: местные жители продолжают жечь траву, несмотря на все запреты и предупреждения. Новые возгорания в Приморском и Хабаровском крае. В Иркутской области отмечено два природных пожара, в Тыве и Бурятии — за сутки — еще семь очагов. Всего на Дальнем Востоке с огнем борются три тысячи человек — это сотрудники МЧС, Минобороны, Росгвардии и службы авиалесохраны.