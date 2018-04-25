В Сибири и на Дальнем Востоке бушуют лесные пожары

В Сибири и на Дальнем Востоке огонь лесных пожаров вплотную подходит к населенным пунктам. Большинство из них вне опасности, но кое-где огонь уже перекинулся на дачные участки. В огне и заповедники с уникальной флорой и фауной. Так, огнем по-прежнему охвачена треть Хинганского заповедника. Пожары угрожают популяции редких птиц, внесенных в Красную книгу, таких как японский и даурский журавли. Кроме того, пожары нарушили расписание региональных авиарейсов — все отменены. Из-за нехватки авиации вертолеты, перевозившие жителей по региону, отправлены на тушение пожаров.