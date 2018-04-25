СМИ: число жертв московского урагана выросло до двух человек 

В одной из столичных клиник скончался пострадавший в результате урагана, который пронесся по Москве 21 апреля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Стихия унесла жизни уже двух человек.
Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось
— источник.
По данным на утро среды, в медицинских учреждениях города остаются одиннадцать пострадавших от урагана.
Официального подтверждения озвученной информации пока не поступало.
Семья девочки, которая погибла в минувшие выходные, получит миллион рублей. Компенсации от московских властей получат и те жители города, что пострадали в результате стихии. Оказавшимся в больницах направят по 500, а обратившимся за амбулаторной помощью — по 100 тысяч рублей.