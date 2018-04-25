Ещё
СМИ: число жертв московского урагана выросло до двух человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: число жертв московского урагана выросло до двух человек 

360tv.ru 1 час назад
В одной из столичных клиник скончался пострадавший в результате урагана, который пронесся по Москве 21 апреля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Стихия унесла жизни уже двух человек.
Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось
— источник.
По данным на утро среды, в медицинских учреждениях города остаются одиннадцать пострадавших от урагана.
Официального подтверждения озвученной информации пока не поступало.
Семья девочки, которая погибла в минувшие выходные, получит миллион рублей. Компенсации от московских властей получат и те жители города, что пострадали в результате стихии. Оказавшимся в больницах направят по 500, а обратившимся за амбулаторной помощью — по 100 тысяч рублей.
360tv.ru: последние новости
Брошенная шахта загорелась в Донецке Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Анапе Сибирь в огне: за сутки в регионе вдвое увеличилась площадь лесных пожаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»102
Россияне упустили свой исторический шанс435
Таиланд массово закрывает туристические объекты5
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»61
Садальский раскрыл тайну Галкина24
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение