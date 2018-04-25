СМИ: число жертв московского урагана выросло до двух человек

В одной из столичных клиник скончался пострадавший в результате урагана, который пронесся по Москве 21 апреля. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Стихия унесла жизни уже двух человек.

Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось

— источник.

По данным на утро среды, в медицинских учреждениях города остаются одиннадцать пострадавших от урагана.

Официального подтверждения озвученной информации пока не поступало.