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В Краснодарском крае зафиксировано землетрясение
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В Краснодарском крае зафиксировано землетрясение 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Сейсмологи зафиксировали четырехбалльное землетрясение в Краснодарском крае в районе Новороссийска.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы Кубани, спасателям эта информация стала известна 25 апреля в 0:10 по мск: «При уточнении информации в ФГБУН „Геофизическая служба РАН“ (Обнинск) было установлено, что произошло сейсмособытие. Магнитуда 4. Эпицентр — в районе станицы Натухаевская города Новороссийск на глубине 80 километров».
Пострадавших из-за землетрясения, а также разрушений нет. Незначительные подземные толчки ощутили жители Новороссийска и Анапы. Эвакуация населения не проводилась.
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