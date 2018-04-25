Токио заявил протест Сеулу из-за шоколада с изображением спорных островов

Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги вызвал руководство посольства Южной Кореи в Токио и заявил протест, так как это противоречит позиции Японии по данному вопросу. Аналогичный протест был передан по дипломатическим каналам и через посольство Японии в Сеуле

На плитке шоколада, которая украсит десерт во время ужина президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына после исторического саммита в пятницу, изображена единая Корея. Здесь же изображены и острова, на которые претендует Япония.