МЧС выпустило штормовое и экстренное предупреждение

Специалисты ГУ МЧС объявили экстренное штормовое предупреждение в нескольких районах Свердловской области : в Екатеринбурге , Тавдинском городском округе, Каменске-Уральском , Талицком городском округе, Ирбите и Туринском городском округе. В этих районах будет идти обильный снег с дождем, что сделает дороги опасными. Уже вчера в регионе выпала месячная норма осадков.

Прогнозируется, что могут возникнуть перебои с электроэнергией, заторы на дорогах и аварии. В связи с резким увеличение количества снега, воды в реках прибавится, но угрозы жилым домам по-прежнему нет. Специалисты круглосуточно ведут мониторинг «большой воды». Все аварийные и пожарно-спасательные службы также приведены в полную готовность.

«В случае возникновения сложной ситуации не будьте равнодушными, оказывайте людям помощь. При возникновении происшествия или аварийной ситуации немедленно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», — напомнили в ведомстве. Штормовое предупреждение продлится до 25 апреля.