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МЧС выпустило штормовое и экстренное предупреждение
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МЧС выпустило штормовое и экстренное предупреждение 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты ГУ МЧС объявили экстренное штормовое предупреждение в нескольких районах Свердловской области: в Екатеринбурге, Тавдинском городском округе, Каменске-Уральском, Талицком городском округе, Ирбите и Туринском городском округе. В этих районах будет идти обильный снег с дождем, что сделает дороги опасными. Уже вчера в регионе выпала месячная норма осадков.
Прогнозируется, что могут возникнуть перебои с электроэнергией, заторы на дорогах и аварии. В связи с резким увеличение количества снега, воды в реках прибавится, но угрозы жилым домам по-прежнему нет. Специалисты круглосуточно ведут мониторинг «большой воды». Все аварийные и пожарно-спасательные службы также приведены в полную готовность.
«В случае возникновения сложной ситуации не будьте равнодушными, оказывайте людям помощь. При возникновении происшествия или аварийной ситуации немедленно сообщайте о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», — напомнили в ведомстве. Штормовое предупреждение продлится до 25 апреля.
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