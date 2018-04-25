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Молния: Десять человек погибли, десятки пострадали в результате пожара на нефтяной скважине в индонезийской провинции Ачех
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Молния: Десять человек погибли, десятки пострадали в результате пожара на нефтяной скважине в индонезийской провинции Ачех 

ИА Синьхуа 46 минут назад
скважине в индонезийской провинции Ачех
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Десять человек погибли, десятки пострадали в результате пожара на нефтяной скважине в Индонезии В России начались масштабные учения МЧС по предотвращению половодья В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в США никто не пострадал
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