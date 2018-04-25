Пожар на нефтяной скважине в Индонезии унес жизни не менее 10 человек 

В результате пожара на нефтяной скважине в Индонезии погибли по меньшей мере десять человек, еще несколько десятков пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
ЧП произошло на нелегальной нефтяной скважине в провинции Ачех. По данным издания Daily Star, пожар был вызван разливом нефти. Пламя уничтожило как минимум три дома.
"Огонь по-прежнему распространяется и все еще не потушен", — рассказал местный житель.
Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии подтвердило факт пожара.