Пожар на нефтяной скважине в Индонезии унес жизни не менее 10 человек

В результате пожара на нефтяной скважине в Индонезии погибли по меньшей мере десять человек, еще несколько десятков пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

ЧП произошло на нелегальной нефтяной скважине в провинции Ачех. По данным издания Daily Star, пожар был вызван разливом нефти. Пламя уничтожило как минимум три дома.

"Огонь по-прежнему распространяется и все еще не потушен", — рассказал местный житель.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии подтвердило факт пожара.