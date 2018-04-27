В Забайкалье за сутки потушили 18 лесных пожаров

ЧИТА , 27 апреля. / ТАСС /. Пожарные в Забайкальском крае за сутки потушили 18 лесных пожаров на площади более 6 тыс. га. Огонь продолжает бушевать на 7,1 тыс. га, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минприроды

"Благодаря действиям лесопожарных формирований, своевременному обнаружению и оперативному реагированию в десяти районах ликвидированы 18 лесных пожаров на общей площади более 6 тыс. га. На 08:00 местного времени (02:00 мск) в регионе действуют 17 лесных пожаров общей площадью 7,1 тыс. га. Восемь из них локализованы. Угрозы населенным пунктам нет", — сказали в пресс-службе.

Со стихией борются 500 человек, задействовано 93 единицы техники. По данным краевых властей, к защите населенных пунктов от огня привлечено более 11 тыс. человек. К тушению пожаров привлечены семь легкомоторных самолетов «Cessna», три самолета Ан-2 и два вертолета Ми-8. Кроме того, 23 апреля в регион дополнительно прибыл вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, а накануне к тушению огня приступил и самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. Основная причина пожаров — человеческий фактор. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая введены ограничения на пребывание людей в лесах.