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В Забайкалье за сутки потушили 18 лесных пожаров
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В Забайкалье за сутки потушили 18 лесных пожаров 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ИА Regnum
ЧИТА, 27 апреля. /ТАСС/. Пожарные в Забайкальском крае за сутки потушили 18 лесных пожаров на площади более 6 тыс. га. Огонь продолжает бушевать на 7,1 тыс. га, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минприроды.
"Благодаря действиям лесопожарных формирований, своевременному обнаружению и оперативному реагированию в десяти районах ликвидированы 18 лесных пожаров на общей площади более 6 тыс. га. На 08:00 местного времени (02:00 мск) в регионе действуют 17 лесных пожаров общей площадью 7,1 тыс. га. Восемь из них локализованы. Угрозы населенным пунктам нет", — сказали в пресс-службе.
Со стихией борются 500 человек, задействовано 93 единицы техники. По данным краевых властей, к защите населенных пунктов от огня привлечено более 11 тыс. человек. К тушению пожаров привлечены семь легкомоторных самолетов «Cessna», три самолета Ан-2 и два вертолета Ми-8. Кроме того, 23 апреля в регион дополнительно прибыл вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, а накануне к тушению огня приступил и самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. Основная причина пожаров — человеческий фактор. Несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор.
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, до 16 мая введены ограничения на пребывание людей в лесах.
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