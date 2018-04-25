В ряде регионов России продолжаются лесные пожары, сообщают СМИ

Так, в Забайкалье площадь лесных пожаров превысила 3,5 тысячи гектаров. Стихия охватила уже девять местных районов. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, причём обстановка может осложниться уже в ближайшие дни, поскольку, согласно метеопрогнозам, в крае ожидается сухая и тёплая погода.

А в Бурятии пожар охватил уже 160 гектаров лесных площадей. Однако здесь ожидаются осадки, что поможет спасателям оперативнее ликвидировать очаги возгорания.