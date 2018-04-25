В ряде регионов России продолжаются лесные пожары, сообщают СМИ 

В ряде субъектов Федерации продолжаются лесные пожары. Очаги возгорания не удаётся потушить в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области, передаёт ОТР.
Так, в Забайкалье площадь лесных пожаров превысила 3,5 тысячи гектаров. Стихия охватила уже девять местных районов. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, причём обстановка может осложниться уже в ближайшие дни, поскольку, согласно метеопрогнозам, в крае ожидается сухая и тёплая погода.
А в Бурятии пожар охватил уже 160 гектаров лесных площадей. Однако здесь ожидаются осадки, что поможет спасателям оперативнее ликвидировать очаги возгорания.
В Амурской области огнём охвачены более двух десятков лесных опушек. Со стихией борются силами авиации. В свою очередь в Красноярске все лесные пожары удалось оперативно ликвидировать.