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В ряде регионов России продолжаются лесные пожары, сообщают СМИ
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В ряде регионов России продолжаются лесные пожары, сообщают СМИ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В ряде субъектов Федерации продолжаются лесные пожары. Очаги возгорания не удаётся потушить в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области, передаёт ОТР.
Так, в Забайкалье площадь лесных пожаров превысила 3,5 тысячи гектаров. Стихия охватила уже девять местных районов. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, причём обстановка может осложниться уже в ближайшие дни, поскольку, согласно метеопрогнозам, в крае ожидается сухая и тёплая погода.
А в Бурятии пожар охватил уже 160 гектаров лесных площадей. Однако здесь ожидаются осадки, что поможет спасателям оперативнее ликвидировать очаги возгорания.
В Амурской области огнём охвачены более двух десятков лесных опушек. Со стихией борются силами авиации. В свою очередь в Красноярске все лесные пожары удалось оперативно ликвидировать.
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