Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась вдвое

ЧИТА , 29 апреля. / ТАСС /. Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась практически вдвое — с 11,8 тыс. гектаров до 6,7 тыс. га, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального министерства природы.

"В прошедшие сутки 4 лесных пожара в Нерчинско— Заводском, Петровск-Забайкальском, Шилкинском районе ликвидированы на площади более 5 тыс. га. По состоянию на утро 29 апреля на территории лесного фонда края действует 8 лесных пожаров на общей площади 6,65 тыс. га, из них шесть пожаров локализованы на площади 3,8 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

Пожары продолжают действовать в Могочинском, Чернышевском Нерчинском , Петровск-Забайкальском, Чернышевском, Читинском районах.