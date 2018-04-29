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Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась вдвое
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Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась вдвое 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ИА Regnum
ЧИТА, 29 апреля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась практически вдвое — с 11,8 тыс. гектаров до 6,7 тыс. га, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального министерства природы.
"В прошедшие сутки 4 лесных пожара в Нерчинско— Заводском, Петровск-Забайкальском, Шилкинском районе ликвидированы на площади более 5 тыс. га. По состоянию на утро 29 апреля на территории лесного фонда края действует 8 лесных пожаров на общей площади 6,65 тыс. га, из них шесть пожаров локализованы на площади 3,8 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.
Пожары продолжают действовать в Могочинском, Чернышевском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Чернышевском, Читинском районах.
Как сообщает федеральная Авиалесоохрана, на территории Сибири пожары также зафиксированы в Омской области — два очага на землях лесного фонда площадью 31 га.
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